Selon Amine Ben Ayed, la Tunisie est prête pour la fabrication des voitures électriques et autonomes

Intervenu, ce mercredi 2 février 2022, sur Express FM, le vice-président du Bureau exécutif de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), Amine Ben Ayed, a affirmé que la Tunisie est prête pour la fabrication des voitures électriques et autonomes

Il a, dans le même contexte, expliqué que l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies visent à améliorer les services et à consolider la productivité et pas à réduire les postes d’emplois.

Ben Ayed s’est, d’autre part, félicité du fait que les composants automobiles fabriqués en Tunisie sont vendus dans plus de 60 pays et que la marque tunisienne est notamment commercialisée en Amérique du Sud, estimant que le produit tunisien s’est bien positionné dans les marchés internationaux, et appelant à améliorer le climat des affaires.

D’après lui, le pays compte beaucoup sur le secteur privé et l’Etat doit, par conséquent, faire évoluer ses politiques pour contribuer à la relance économique de ce secteur.

Et d’assurer qu’il est important d’établir un partenariat entre le secteur privé et le secteur public (PPP) loin de la logique de ‘’diabolisation”.

