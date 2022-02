Addis-Abeba : La Tunisie élue membre du Conseil de la Paix et de la Sécurité de l’Union africaine

Tweet Share Messenger

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi 3 février 2022 que la Tunisie a été élue, aujourd’hui, membre du Conseil de la Paix et de la Sécurité de l’Union africaine pour la période 2022-2024, et ce lors des élections organisées en marge de la 40e session du Conseil exécutif de l’Union africaine, à Addis-Abeba la capitale de l’Éthiopie .

Ces élections ont été organisées en vue de choisir les 15 membres du Conseil, dans le cadre du renouvellement de sa composition du Conseil, précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères, en affirmant que l’élection de la Tunisie comme membre de cette importante instance africaine «traduit le respect dont le pays jouit sur le plan régional et international et la confiance dans sa capacité à contribuer à l’instauration de la paix et de la sécurité, en particulier sur le continent africain».

La même source a ajouté que la «Tunisie a prouvé lors de son mandat comme membre non permanent du conseil de sécurité de l’Onu son souci à hisser la voix de l’Afrique au sein de cet organe onusien important et à placer les causes africaines à l’avant-garde des préoccupations de la communauté internationale».

Y. N.