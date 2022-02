Coupe arabe de taekwondo : Cinq médailles pour la Tunisie, dont deux en or (Photos)

Les taekwondistes tunisiens ont remporté, ce jeudi 3 février 2022, cinq médailles, dont deux en or, à la Coupe arabe de Taekwondo, qui se déroule aux Émirats arabes unis.

La Fédération tunisienne de Taekwondo s’est réjouit des résultats de l’équipe nationale en rappelant que 6 taekwondistes tunisiens ont pris part à cette compétition d’Al-Fujaïrah.













La même source a ainsi félicité Chaima Toumi (catégorie des 53Kg) et Firas Katoussi (74Kg) qui ont offert l’or à la Tunisie, Ikram Dhahri (49kg), qui a remporté une médaille argent et Fares Boujmii (63Kg) et Jacer Laouini (68Kg), qui ont décroché chacun une médaille de bronze.

Y. N.