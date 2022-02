Football : Le CSS engage l’entraîneur portugais Jorge Costa

Tweet Share Messenger

Si on en croit Mosaïque FM, un accord a été trouvé entre le Club sportif sfaxien (CSS) et l’entraîneur portugais Jorge Costa, pour diriger l’équipe première de football, pour une durée de six mois renouvelables.

Jorge Costa devrait commencer sa mission à partir de vendredi, et une cérémonie de passation des tâches aura lieu ce jeudi, 3 février 2022, entre l’entraîneur italien sortant Giovanni Solinas et Jorge Costa, dans un hôtel à Sfax.

Rappelons que le CSS affrontera, dimanche 13 février, le club zambien de Zanaco, pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Coupe de la confédération africaine, à 21h, au stade Hamadi-Agrebi, à Radès.

En championnat, les Noirs et Blancs occupent la 2e place au classement du groupe A, à 3 points de l’Espérance de Tunis, après 7 journées.

L’ancien défenseur du FC Porto, Jorge Costa, a déjà eu une courte expérience en tant que coach du CSS, en 2017.

C. B. Y.