Kasserine : La police à la recherche d’un individu qui a tenté de poignarder un policier à Sbiba

Le ministère de l’Intérieur a annoncé être à la recherche d’un individu qui a tenté de poignarder un policier, ce jeudi 3 février 2022, devant une agence bancaire à Sbiba, au gouvernorat de Kasserine.

Dans un communiqué le ministère de l’Intérieur précise que le policier n’a pas été blessé et a évité le coup de couteau, «grâce à sa vigilance et à sa réactivité», cependant l’agresseur a pu prendre la fuite en abandonnant son arme.

Des investigations sont en cours en coordination avec le parquet, dans le but d’arrêter l’agresseur, et révéler les circonstances de l’opération et afin de déterminer son caractère (terroriste ou criminel), lit-on encore dans le communiqué du département de l’Intérieur.

Y. N.