Tunisie : Kaïs Saïed approuve la convention signée avec la Suisse en matière de sécurité sociale

Tweet Share Messenger

Un décret présidentiel approuvant la convention signée le 25 mars 2019 entre la Tunisie et la Suisse en matière de sécurité sociale a été publié hier, mercredi 2 février 2022, au Journal officiel de la république tunisienne (Jort).

La convention couvre la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, et répond aux normes internationales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle garantit également aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations sociales.

La convention vise aussi à faciliter le déplacement des ressortissants des deux pays et à éviter un double assujettissement aux systèmes de sécurité sociale respectifs.