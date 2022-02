Tunisie : La banque centrale confirme une reprise timide en 2022

Le conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a affirmé, dans un communiqué publié jeudi 3 février 20212, qu’il reste attentif quant à l’évolution des prix, au cours de la période à venir et qu’il usera de tous les moyens à sa disposition pour contrer toute dérive de l’inflation.

Le conseil a noté que conformément aux précédentes prévisions, l’inflation a poursuivi sa tendance haussière en 2021, pour clôturer l’année à 6,6%, contre 6,4%, en novembre 2021 et 4,9%, une année auparavant.

Les pressions inflationnistes restent importantes

La persistance des pressions inflationnistes a été, également, perceptible au niveau des principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente; à savoir «l’inflation hors produits alimentaires frais et prix administrés» et «l’inflation hors alimentation et énergie» qui se sont maintenues sur des paliers relativement élevés, de 6,1% et 6,4% respectivement, contre 5% et 5,9% une année auparavant.

Le conseil prévoit que la progression des prix à la consommation enregistrée vers la fin de 2021 se poursuivra plus longtemps que ce qui avait été prévu précédemment.

Les pressions inflationnistes au niveau des principales composantes des prix resteraient particulièrement importantes et risquent de porter l’inflation à des niveaux relativement élevés à moyen terme, en relation avec l’envolée des prix internationaux, notamment des produits importés, l’orientation vers la maîtrise des dépenses de subvention ainsi que l’impact engendré par le stress hydrique.

Reprise modérée de l’activité économique

Le conseil a relevé une reprise relativement modérée de l’activité économique qui évoluerait au voisinage de 2,9% pour toute l’année 2021, avec des perspectives de reprise timides pour l’année 2022.

Du côté du secteur extérieur, et en dépit du creusement du solde commercial en relation avec la reprise de l’activité, le déficit des opérations courantes s’est établi à 6,3% du PIB pour toute l’année 2021, contre 6,1% une année auparavant et ce, grâce à la bonne tenue des revenus de travail qui ont culminé à 8.600 MD.

Par ailleurs, le niveau des réserves de change a fait preuve d’une certaine résilience en s’élevant à 23.313 MD ou 133 jours d’importation au terme de l’année 2021.

Le conseil a examiné les évolutions économiques et financières et a décidé de maintenir le taux directeur de la BCT inchangé à 6,25%.

Communiqué.