Dilou : Ennahdha et ses alliés appelés à «éviter» de manifester le jour de la commémoration de l’assassinat de Belaïd

Dans un communiqué diffusé par Samir Dilou au nom du Comité de défense du dirigeant nahdhaoui et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, le parti islamiste Ennahdha et le collectif «Citoyens contre le coup d’Etat», dirigé notamment par Jawhar Ben Mbarek, ont été appelés à éviter de manifester le 6 février, coïncidant avec le jour de la commémoration du 9e triste anniversaire de l’assassinat du martyr Chokri Belaïd.

Le comité de défense précise ainsi que cette demande fait suite à la polémique suscitée par l’appel à manifester le 6 février pour défendre Noureddine Bhiri : «il ne faudrait pas que la défense d’une cause juste soit en interaction avec d’autres causes justes, et en particulier, celle de notre confrère le martyr Chokri Belaïd», lit-on dans le communiqué du comité qui réaffirme son engagement à défendre l’ancien ministre nahdhaoui, placé en résidence surveillée depuis le 31 décembre 2021, suite à des soupçons de liens dans une affaire à caractère terroriste.

La même source appelle ainsi les parties qui organisent cette manifestation de soutien à Bhiri à éviter la date du 6 février, pour ne pas, non plus, être accusées de «manipulation politique».

Rappelons que Chokri Belaïd, dirigeant de gauche (SG du Watad), défenseur des droits de l’homme et fervent opposant à l’intégrisme religieux et au parti islamiste Ennahdha a été assassiné par des extrémistes religieux le 6 février 2013 devant chez lui…. Le parti de Ghannouchi est alors pointé du doigt et le comité de défense de Belaïd affirme qu’Ennahdha et ses alliés sont derrière cet assassinat politique…

L’affaire traîne cependant dans les tiroirs de la justice depuis 9 ans et les commanditaires n’ont jamais été inquiétés alors que beaucoup de manquements ont été enregistrés dans le traitement de cette affaire.

Y. N.