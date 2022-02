Lancement de l’incubateur technologique StarTech à Médenine

L’ambassade des Etats-Unis en Tunisie et la filiale tunisienne d’ Education For Employment (EFE) annoncent, dans un communiqué publié à Tunis et daté du 3 février 2022, le lancement d’un incubateur technologique à Médenine, dans le sud-est du pays.

L’incubateur technologique appelé StarTech bénéficie de l’appui financier de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie. C’est l’une des composantes d’un projet de 2,9 millions de dollars dont l’objectif est d’inciter les jeunes tunisiens à créer leurs propres startups, stimuler la croissance économique dans de nouveaux secteurs tels que l’agro-technologie, les énergies renouvelables ainsi que le commerce électronique.

L’incubateur permettra à une dizaine de startups tunisiennes de participer à un programme de six mois d’encadrement, de mentoring ainsi qu’à des sessions de renforcement de capacités.

Ce projet permettra à des entreprises fraîchement créées de s’inscrire dans une démarche de labellisation «Startup». Il leur fournira par ailleurs un appui technique et ouvrira des opportunités de financement.

L’appel à candidature du projet StarTech a été lancée en début du mois de janvier 2022.

La directrice générale de EFE-Tunisie, Lamia Chaffai, et le chef de l’unité d’assistance de l’ambassade des États-Unis en Tunisie, Adam Thibault, ont supervisé le lancement à distance de l’incubateur StarTech à Médenine. M. Thibaut a, par la même occasion, réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir la relance économique tunisienne à travers l’appui des jeunes entrepreneurs et des personnes innovantes au sein des communautés à travers tout le pays.

Communiqué.