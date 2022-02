Manifestation le 6 février à Tunis : Neuf ans après… les Tunisiens attendent encore la vérité sur l’assassinat de Chokri Belaïd

Neuf ans après l’assassinat du militant de gauche et SG du Watad Chokri Belaïd, avocat de son état, les questions demeurent toujours sans réponses : «Qui a ordonné, qui a planifié et qui a exécuté ?»… s’interroge notamment l’Alliance de la société civile, qui appelle les Tunisiens à manifester en masse, dimanche prochain, à l’occasion du 9e triste anniversaire de cet assassinat politique. Une manifestation contre l’oubli et pour réclamer la vérité…

«Neuf ans se sont écoulés et le peuple tunisien attend la vérité et la poursuite des auteurs. Neuf ans et les filles de Chokri grandissent, la confusion grandit avec elles et leur détermination à connaître la vérité grandit aussi avec elles… Neuf ans et toujours aucune réponse !», déplore l’alliance de la société civile qui regroupe l’Association tunisienne des femmes démocrates, le Syndicat national des journalistes tunisiens, la Ligue tunisienne des droits de l’homme, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, l’Association des femmes tunisienne pour la Recherche sur le développement et l’Association Beity.

L’Alliance affirme que les forces de lutte nationales commémorent le 9e anniversaire de l’assassinat du martyr Chokri Belaïd, dans une réponse claire à tous les ennemis de la patrie qui ont utilisé tous les moyens «pour effacer la vérité et pour normaliser avec le terrorisme et pour établir l’impunité», tout en estimant que la voie démocratique ne peut réussir sans réponses aux questions relatives aux dossiers des assassinats politiques, au terrorisme et à l’envoi des jeunes au jihad…

La même source a également déploré la lenteur de la justice ainsi que «les interventions de différents politiques dans cette affaire visant notamment à protéger les criminels durant des années, utilisant l’État et ses structures, créant des appareils parallèles… ce qui a contribué à brouiller davantage la vérité».

L’Alliance a ainsi réitéré sa solidarité avec la famille de Chokri Belaïd et celles de tous les martyrs, ainsi qu’à toutes les voix libres qui appellent et réclament encore la vérité sur cet assassinat.

Les associations rappellent aussi avoir déposé une demande, en date du 25 juillet 2021 auprès du président de la République pour affirmer que «l’on ne peut pas rompre avec l’ancien régime sans connaître la vérité sur cette affaire et poursuivre tous ses auteurs et sans rompre définitivement avec ceux qui normalisent avec le terrorisme».

Ainsi les Tunisiens libres sont appelés à rejoindre la marche qui aura lieu dimanche 6 février 2022 à la Place des droits de l’homme, à l’Avenue Mohamed V au centre-ville de Tunis, pour réclamer la vérité, mettre fin à l’impunité et demander des comptes à toutes les personnes impliquées dans l’assassinat de Chokri Belaid.

Y. N.