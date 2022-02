« Olivier, mon héritage » : Mettre en avant des méthodes respectueuses de l’oliveraie et de son écosystème

« Olivier, mon héritage » est un nouveau documentaire réalisé par l’Association tunisienne de l’agriculture environnementale qui met en valeur des méthodes anciennes et plus respectueuses pour s’occuper des oliveraies.

L’Association tunisienne de l’Agriculture environnementale (ATAE) est la correspondante au Maghreb de l’association Abel Granier (AAG) qui a été fondée en 2001 en Alsace. Depuis sa création en 2011, l’ATAE cherche toutes les stratégies possibles pour rendre aux sols leur fertilité et protéger les écosystèmes du pays afin de préserver l’avenir de l’agriculture.

l’ATAE qui aide les agriculteurs à prendre conscience de la situation du sol de leur exploitation, vient de réaliser un documentaire intitulé « Olivier, mon héritage » avec le soutien de l’Ambassade de France en Tunisie et de l’Institut Français de Tunisie (IFT) avec l’ambition et le défi d’accompagner cinq agriculteurs tunisiens pendant deux années dans la conduite de leurs oliveraies.

« Arbre millénaire, symbole méditerranéen par excellence, l’olivier a traversé les âges et les civilisations. Aujourd’hui, les méthodes intensives d’exploitation épuisent les sols, rendent les arbres malades, qui finissent par être arrachés. L’association souhaite montrer qu’en s’inspirant de méthodes anciennes plus respectueuses et tout aussi efficaces, on peut s’occuper d’une oliveraie sans nuire aux arbres et à leur écosystème. »

F.B