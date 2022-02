Forbes Middle East : Najla Bouden et Ons Jabeur parmi les 5 femmes arabes entrées dans l’Histoire en 2021

Tweet Share Messenger

Deux Tunisiennes ont décroché une place dans les classement Forbes Middle East des 5 femmes arabes entrées dans l’histoire en 2021 : La cheffe du gouvernement Najla Bouden et la joueuse de tennis Ons Jabeur.

«De la politique au sport professionnel, 2021 a été une autre année marquante pour les femmes arabes», commente le magazine ce samedi 5 février 2022, en rappelant que Najla Bouden est devenue la première femme cheffe du gouvernement en Tunisie en septembre 2021.

«Bouden est également la première femme à occuper le poste de chef de gouvernement d’un pays arabe. Le pays d’Afrique du Nord s’est classé troisième en termes d’égalité de genre dans la région MENA en 2021, selon le Forum économique mondial». lit-on encore dans l’article qui rappelle, «qu’avant sa nomination historique», Najla Bouden, (docteure en géologie et professeure à l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) de son état), a occupé le poste de responsable de la mise en œuvre du programme de la Banque mondiale au ministère de l’Enseignement supérieur.

Quant à Ons Jabeur, Forbes Middle East rappelle que «2021 a été une année de nombreuses premières pour la star tunisienne du tennis», devenue la première Arabe à jouer et à remporter le Championnat du monde de tennis de Mubadala en décembre 2021.

En juin, Jabeur est devenue la première femme tunisienne et arabe à remporter un titre en simple à l’Open de Birmingham, et elle est également devenue la première joueuse arabe à atteindre le Top 10 du classement du simple WTA en octobre 2021, qu’elle a maintenu au 3 janvier 2022, ajoute encore Forbes Middle East en rappelant que cette même année, la championne tunisienne de 27 ans a figuré dans le classement des jeunes talents les plus inspirants et les plus brillants des moins de 30 ans.

Dans ce classement on retrouve également l’astronaute émiratie Nora Al Matrooshi ainsi que la Palestinienne Mona Ataya et l’Irakienne Leena Kahlail cofondatrices de la société de commerce électronique Mumzworld.

Y. N.