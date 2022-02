Hammamet accueille la Coupe du monde culinaire du 11 au 13 février 2022

Une trentaine de pays participeront à la Coupe du monde culinaire qui se tiendra pour la première fois à la ville de Hammamet.

Organisée par l’Association Golden Falcons culinaire (AGFC), la Coupe du monde culinaire verra la participation de 35 pays des quatre coins du monde. Cet événement international et compétitif s’étalera sur trois jours et sera ouvert aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels de la cuisine.

En plus des chefs cuisiniers, l’événement s’adressera également aux entreprises privées, au grand public et aux enfants à travers une programmation très variée qui comprendra non seulement les épreuves du concours, mais également des volets culturels et touristiques, dans le but de valoriser la cuisine tunisienne et les produits locaux.

L’événement dont le programme complet sera prochainement dévoilé, comptera la participation de pays comme l’Italie, l’Allemagne, la Palestine, la Russie, la Turquie, ainsi que différents pays de l’Amérique latine.