Tunisie : Imed Dghij condamné à un mois de prison suite aux événements du 14 janvier

L’activiste politique islamiste Imed Dghij a été condamné hier, lundi 7 février 2022, à un mois de prison et à une amende de 100 dinars, suite à l’échange de violence entre manifestants et policiers, le 14 janvier dernier, à l’Avenue Habib Bourguiba de Tunis et ses environs.

Selon son avocat, le président du bloc parlementaire de la coalition Al-Karama, Seifeddine Malkhlouf, Dghij a é été accusé d’avoir agressé 9 policiers. Des propos à prendre avec des pincettes évidemment, étant donné que M. Makhlouf n’est pas vraiment une source fiable.

Notons qu’une amende de 100 dinars a été également infligée à 30 autres accusés qui ont été maintenus en liberté pour non-respect des mesures des autorités et pour agression d’un fonctionnaire public durant l’exercice de ses fonctions.

C. B. Y.