Le Comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi prévoit un rassemblement devant le domicile de Ghannouchi

Tweet Share Messenger

Lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 9 février 2022, le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi assassinés par des extrémistes religieux a appelé à une série de manifestations, dont un rassemblement devant le domicile du chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, accusé d’être derrière ces crimes politiques perpétrés il y a 9 ans.

Pointant du doigt la responsabilité et le lien du chef du parti islamiste, Me Ridha Raddaoui, membre du comité de défense des deux martyrs a précisé que les rassemblements, également prévus devant le siège du parti islamiste Ennahdha et celui du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), visent à réclamer la vérité sur les assassinats politiques et à « faire tomber le système Rached Ghannnouchi et toute la bande criminelle politique et sociale».

L’avocat, qui a qualifié Ennahdha de «Dracula politique», estime que «les juges complices dans les dossiers des assassinats, notamment en ayant dissimulé des preuves doivent avoir honte», tout en les tenant responsables dans ces affaires et dans la lenteur de la justice à révélé la vérité et à poursuivre les responsables, en particulier, les «commanditaires, ceux qui ont planifié et financé ces crimes politiques».

Il a dans ce sens, affirmé la présence d’un appareil financier secret de Ghannouchi, accusant ce dernier d’espionnage et de blanchiment d’argent, en complicité avec son fils Mouadh Ghannouchi : «Il a vendu le sang des Tunisiens au profit du groupe terroriste de Daech en Syrie et en Libye», a lancé l’avocat, qui a réaffirmé la volonté du Comité à aller jusqu’au bout pour révéler la vérité et pour que justice soit faite.

Me Raddaoui a dans ce sens affirmé qu’une plainte a été déposé, il y a un mois, contre Ghannouchi pour espionnage au profit d’un pays étranger et d’atteinte à la sécurité intérieure de la Tunisie.

Rappelons que Me Kouthair Bouallague a affirmé de son côté, que toutes les preuves démontrent que l’appareil secret d’Ennahdha est impliqué dans l’affaire des assassinats politiques, en précisant que 26 membres d’Ennahdha ont fait l’objet de plaintes mais que la justice n’en a poursuivi que 10.

«16 autres suspects et à leur tête Rached Ghannouchi, n’ont jamais comparu devant le tribunal. Nous avons de ce fait décidé de porter plainte contre tous les magistrats ayant caché des preuves et perturbé le bon déroulement de l’enquête », a t-il indiqué.

Rappelons aussi que Faten Mahnaoui, membre du comité a affirmé que Béchir Akremi, l’ancien procureur général de république près le tribunal de première instance de Tunis par le pôle judiciaire financier et économique est poursuivi pour liens avec les services financiers secrets du chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi et qu’il fait également l’objet de poursuites, engagées par la justice militaire pour trahison et espionnage. Il est également accusé d’avoir mis fin ou perturbé les écoutes téléphoniques qui devaient révéler son implication dans les crimes d’assassinats politiques.

Y. N.