Me Mahnaoui annonce des poursuites contre Béchir Akremi pour ses liens avec Rached Ghannouchi

Selon Faten Mahnaoui, membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, des poursuites sont engagées par la justice militaire contre Béchir Akremi, l’ancien procureur général de république près le tribunal de première instance de Tunis. Le magistrat est accusé de crimes de trahison et d’espionnage et d’avoir mis fin ou perturbé les écoutes téléphoniques qui devaient révéler son implication dans les crimes d’assassinats politiques.

Me Mahnaoui, qui parlait lors d’une conférence de presse aujourd’hui, mercredi 9 février 2022, a indiqué que Béchir Akremi est également poursuivi par le pôle judiciaire financier et économique pour ses relations avec les services financiers secrets du chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi.

Pour sa part, Me Ridha Raddaoui, membre du comité de défense du martyr Chokri Belaid, a félicité la ministre de la justice, Leila Jaffel, pour avoir ouvert une enquête administrative contre l’ancien procureur général près la cour d’appel de Tunis devant l’inspection générale du ministère de la Justice.

Il a ajouté que le comité poursuivra tous ceux qu’il a décrits comme des juges de connivence avec le juge Béchir Akremi, selon ses termes.

I. B.