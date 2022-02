Safia Farhat parmi les artistes à l’honneur à la Biennale de Venise 2022

Tweet Share Messenger

La pionnière des arts plastiques en Tunisie Safia Farhat (1924 – 2004) fera partie des artistes qui seront à l’honneur à la 59e Biennale de Venise prévue d’avoir lieu du 23 avril au 27 novembre 2022.

La Biennale de Venise ou l’Exposition internationale d’art contemporain de Venise est l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe et dans le monde, réunissant à chaque édition des centaines d’artistes issus de différentes disciplines et de différents pays.

La biennale se tient cette année sous le thème « The milk of dreams » et s’étalera sur sept mois durant lesquels les amateurs d’art auront comme à l’accoutumée l’occasion de découvrir des œuvres inédites, certaines ont été récemment créées et d’autres sont issues d’anciennes collections, comme ça sera le cas avec l’une des œuvres de l’artiste tunisienne Safia Farhat.

Parmi les 213 artistes sélectionnés pour cette 59e édition, figure la pionnière des arts plastiques en Tunisie Safia Farhat. Peintre, céramiste, tapissière et décoratrice, elle a fait partie du mouvement artistique L’école de Tunis et a enseigné à l’Ecole des Beaux-arts de Tunis avant durant les 50, avant de devenir la première directrice femme de l’établissement dans les années 60.

Le Centre des Arts vivants de Radès porte aujourd’hui son nom, la région où elle est née, a travaillé et a vécu jusqu’à son décès le 7 février 2004.

F.B