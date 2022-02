Tunisie : La grève des employés de l’INS se poursuit

Le sit-in des employés de l’Institut national de la statistique (INS) se poursuit et le travail de terrain pour la collecte des données et des statistiques est interrompu dans tous les gouvernorats depuis le 28 janvier 2022, soit pendant plus de 11 jours consécutifs, ce qui a conduit à la non publication du rapport mensuel sur l’inflation pour janvier, habituellement publié le 5 de chaque mois.

Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat de base de l’INS, Mehdi Helali, a confirmé que la grève des employés se poursuivra jusqu’à ce que les revendications soient prises en compte.

Helali a souligné que ces demandes portent sur la promulgation d’un statut pour les employés de l’INS, le versement des salaires aux contractants directs, la régularisation de la situation des employés à titre précaire, l’ouverture des concours internes pour les années 2020 et 2021, l’adoption d’un organigramme, l’activation de la promotion exceptionnelle, en plus du maintien et de l’amélioration des acquis sociaux.

Helali a déclaré que ces revendications ne sont pas nouvelles, elles n’ont pas été satisfaites par 5 ministres successifs, alors que des procès-verbaux d’accords entre les partis sociaux et l’autorité de tutelle sont signés depuis 2017, ce qui dénote un manque d’engagement et de sérieux dans la négociation.

I. B.