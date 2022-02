Tunisie : Plainte pour espionnage contre Rached Ghannouchi

Le Comité de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi a confirmé, lors d’une conférence de presse, aujourd’hui, mercredi 9 février 2022, avoir déposé une plainte pénale il y a plus d’un mois devant le tribunal militaire de Tunis contre plusieurs dirigeants islamistes, dont Rached Ghannouchi, pour des crimes d’espionnage au profit d’un pays étranger et d’atteinte à la sécurité intérieure de la Tunisie.

Le comité a expliqué avoir déposé, à l’appui de la plainte, des preuves relatives au volet du blanchiment d’argent, qui a été déféré au tribunal de première instance de Tunis et a été pris en charge par le ministère public.

Ces affaires concernent Rached Ghannouchi, son fils Mouadh Ghannouchi, l’ancien procureur général de la république Béchir Akremi et d’anciens hauts responsables de la sécurité tels que Atef Omrani, Mahrez Zouari et Wahid Toujani.

Une plainte a aussi été déposée contre l’organisation Nama, créée par des dirigeants d’Ennahdha et qui servait pour collecter l’argent des hommes d’affaires pour financer et organiser le départ des jihadistes tunisiens dans les zones de conflit, notamment en Syrie.

I. B.