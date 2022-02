« Siciliens d’Afrique : Tunisie terre promise » : Un film sur l’Histoire de la communauté sicilienne en Tunisie

Le Ciné-Madart à Carthage accueillera l’avant-première du film « Siciliens d’Afrique : Tunisie terre promise » de Marcello Bivona et Alfonso Campisi les 17 et 18 février. Un documentaire qui met la lumière sur l’émigration sicilienne à la Goulette entre le 19e et le 20e siècles.

Réalisé par Marcello Bivona et produit par Alfonso Campisi, le film documentaire « Siciliens d’Afrique : Tunisie terre promise » est le fruit d’un travail de recherche et de collecte d’un groupe d’universitaires italiens, français et tunisiens qui ont souhaité à travers ce projet mettre la lumière sur l’Histoire de l’émigration sicilienne vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. « Il s’agit d’une page noire de l’histoire de l’Italie, une histoire difficile, un déracinement aussi identitaire, culturel, linguistique, social… qui se consommera à l’Independence de la Tunisie le 20 mars 1956. »

Le film donne à voir plusieurs interviews et témoignages inédits qui représentent un précieux éclairage sur l’Histoire de la Tunisie et qui transmet un message de paix et de tolérance.

L’Institut culturel italien de Tunis organise deux séances de projection du film en avant-première à l’espace Madart à Carthage les jeudi 17 et vendredi 18 février.

F.B