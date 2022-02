Conditions d’entrée sur le territoire tunisien à partir du 15 février 2022

A la lumière de la situation sanitaire en Tunisie et suite aux recommandation du Conseil scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus, les autorités ont annoncé de nouvelles conditions d’entrée sur le territoire tunisien, qui seront appliquées à partir du 15 février 2022.

Ainsi, à partir de mardi prochain, les voyageurs vaccinés âgés de 18 ans et plus, ne seront plus obligés de présenter un test PCR négatif, à condition de fournir un certificat de vaccination ou un Pass sanitaire prouvant que le schéma vaccinal est complet.

Quant aux voyageurs non vaccinés âgés de 6 ans et plus, ils devront présenter un test PCR négatif réalisé au plus tard 48h avant l’arrivée en Tunisie ou de 24h, s’il s’agit d’un test rapide. Il a également été décidé de supprimer le confinement obligatoire dans les établissements hôteliers prévus à cet effet.

La même source a affirmé que des tests PCR et des tests rapides seront pratiqués de manière aléatoire dès l’arrivée en Tunisie pour les voyageurs âgés de 6 ans et plus. Si le résultat est positif, les concernés devraient se soumettre à un auto-isolement pendant 5 jours, qui pourraient se prolonger à 7 jours si les symptômes persistent.

Y. N.