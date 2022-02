Des solutions innovantes et durables au service de l’olivier

Tweet Share Messenger

La culture de l’olivier est l’épine dorsale de la vie socio-économique et culturelle en Tunisie depuis l’aube des temps. Ainsi dans une dynamique d’amélioration et de développement l’Institut de l’olivier de Sousse et bien d’autres acteurs travaillent pour valoriser et améliorer cette richesse naturelle.

Par Amira Araouki

Dans ce contexte, le projet Sustainolive vise à améliorer la durabilité du secteur oléicole, à travers la mise en œuvre et la promotion d’un ensemble de solutions innovantes de gestion durable, basées sur des concepts agro-écologiques, ainsi que dans l’échange de connaissances et la participation de multiples associés.

Le consortium Sustainolive est constitué de 22 entités d’Espagne, du Portugal, d’Italie, de Grèce, de Tunisie et du Maroc: 8 universités, 9 associations d’oléiculteurs, 4 centres de recherche et une société de communication.

Le laboratoire dirigé par le docteur Sofiane Abdelhamid au sein de l’Institut de l’Olivier (le centre de recherche qui représente la Tunisie dans ce projet), vise à promouvoir la durabilité du secteur de l’huile d’olive en Tunisie à travers la mise en œuvre et la promotion d’ensembles de solutions innovantes et durables dans les pratiques de gestion, basées sur des concepts agro écologiques et dans un échange efficace et actif de connaissances entre les principaux acteurs du secteur.

Outre les commissariats régionaux au développement agricole, les universités, les centres de recherche…, il est bien évident que le premier acteur concerné est l’agriculteur puisque c’est lui qui doit être bien informé sur les nouvelles recherches afin d’améliorer la qualité et éventuellement la quantité de l’huile d’olive extraite. Ainsi, toute demande d’information serait la bienvenue pour le bien du secteur oléicole en Tunisie.

* Ingénieur principale, Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricole, Institut de l’Olivier.