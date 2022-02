La poterie de Moknine au cœur de l’exposition photographique « Poetry »

La galerie Central Tunis au centre-ville de Tunis accueille en ce moment et jusqu’au 23 février l’exposition photographique « Poetry » de Rock Raven autour du savoir-faire de la poterie de Moknine.

Le savoir-faire artisanal de la poterie est particulièrement développé à la ville de Moknine au Sahel tunisien où il est retransmis d’une génération d’artisans à une autre. Déclinée en jarre, en pots ou en vases, la poterie est un savoir-faire traditionnel qui a su s’adapter aux nouvelles exigences de l’art décoratif contemporain.

Le projet Creative Tunisia qui soutient le secteur de l’artisanat et du design en Tunisie et son accès au marché international s’est associé à l’espace Central Tunis pour organiser une exposition de photographies documentaires réalisées par l’artiste Rock Raven afin de mettre en valeur le savoir-faire artisanal de la poterie de la ville de Moknine à travers une série de clichés pris au cœur d’un ateliers d’artisan de l’argile.

« Révélant la noblesse de leur art et la beauté de leur geste, cette série est une rencontre avec une famille d’artisans dont le savoir-faire est l’héritage. La terre devenue argile, si brute et primitive, se transforme et se dessine, par leurs mains agiles jusqu’à devenir l’objet qu’on s’imagine. »

F.B