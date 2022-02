Saisie de médicaments et de 5 tonnes de produits alimentaires au poste frontalier de Ras Jedir

La direction de la douane tunisienne a annoncé, ce vendredi 11 février 2022, la saisie de médicaments et de 5 tonnes de produits alimentaires subventionnés au poste frontalier de Ras Jedir.

L’opération a été menée contre le trafic de la contrebande au cours des fouille à la sortie du territoire tunisien, indique la Douane, en précisant que les agents ont saisi du couscous et des pâtes alimentaires non déclarés dans des camions, ainsi qu’une quantité de médicaments (Tramadis, Trivastal et Xanax).





La même source a ajouté avoir également saisi, des médicaments à usage vétérinaire, dont la valeur est estimée à 20.000 dinars, sachant que la valeur totale de la saisie est estimée à 100.000 dinars.

