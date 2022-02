Tunisie : Démantèlement d’un réseau de vente de faux diplômes pour les concours de la fonction publique

L’arrestation de deux candidats au concours de la garde nationale qui avaient présenté de faux diplômes a permis le démantèlement d’un réseau spécialisé dans la vente de faux diplômes pour les concours de la fonction publique. De faux pass vaccinaux ont également été découverts au domicile du suspect principal.

C’est ce qu’a annoncé la Direction générale de la garde nationale (DGGN) dans un communiqué publié ce vendredi 11 février 2022, en précisant que l’enquête menée par la brigade de recherche et d’investigation de Ben Arous a permis l’arrestation d’une femme liée à cette affaire alors que le suspect principal fait l’objet d’un mandat de recherche.

La DGGN a précisé que l’un des candidats au concours de la garde nationale a avoué avoir obtenu un diplôme falsifié contre une somme de 250 dinars et le deuxième dit avoir payé 350 dinars à une femme, qui a avoué travailler avec un individu qui lui fourni les faux documents.

Une descente a été effectuée au domicile du suspect principal, où les agents ont découvert des documents officiels et administratifs, des diplômes, des attestations de travail, des copie de carte d’identité et de passeports, des pass sanitaires ainsi que 324 pilules de stupéfiants.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des deux candidats et de la suspecte et a autorisé la brigade de recherche et d’investigation de poursuivre l’enquête pour la falsification, faux et usage de faux.

Y. N.