Tunisie : Le parti islamiste Ennahdha s’inquiète pour… la sécurité de Ghannouchi

Le parti islamiste Ennahdha a exprimé son inquiétude quant à la sécurité de son chef Rached Ghannouchi et annonce avoir envoyé des correspondances, à ce propos, à la présidence de la république et aux ministères de l’Intérieur et de la Défense.

Dans un communiqué publié ce vendredi 11 février 2022, le parti islamiste rappelle que le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd ey Mohamed Brahmi a appelé à manifester devant le domicile de Ghannouchi à Ennahli et devant le siège d’Ennahdha à Montplaisir, estimant que «cela menace la sécurité du chef du parti, de sa famille et de tous ceux qui se trouvent à son domicile et au siège du parti».

Pour le parti de Ghannouchi l’appel à manifester émis par le Comité de défense des deux martyrs représente ainsi «des menaces et des appels à la violence et au crime» (Sic!)…

Le parti islamiste a de ce fait adressé des correspondances à la présidence de la république et aux ministères de l’Intérieur et de la Défense pour «les mettre face à leurs responsabilités à assurer la sécurité de Ghannouchi, à sa famille et aux partisans d’Ennahdha».

Rappelons que le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, tués en 2013 par des extrémistes religieux, a pointé du doigt la responsabilité d’Ennahdha, en affirmant que plusieurs juges sont de connivence avec le parti de Ghannouchi et sont derrière la lenteur de la justice dans le traitement de ces crimes politiques.

Y. N.