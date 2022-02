Abir Moussi : « Kaïs Saïed évite de confronter l’islam politique»

Tweet Share Messenger

Photo d’archives.

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a déclaré que Kaïs Saïed n’a pas le droit de gouverner par décret et de s’emparer de tous les pouvoirs.

Lors d’un sit-in de protestation organisé par son parti, ce samedi 12 février 2022, devant le siège du ministère des Technologies de la communication, Mme Moussi a déclaré que le président de la république «évite d’utiliser ses prérogatives exécutives pour lutter contre le terrorisme et demander des comptes aux Frères» (musulmans), par allusion au parti islamiste Ennahdha et à ses nombreuses associations satellites qui, sous couvert d’activité religieuse, caritative ou sociale, lui collectent l’argent et servent sa propagande parmi la population, comme l’Union internationale des oulémas musulmans, dont le PDL ne cesse de demander aux autorités de procéder à sa dissolution.

Mme Moussi estime que Kaïs Saïed n’a pas de problème avec l’islam politique en tant que tel, mais avec le parti Ennahdha qui conteste son pouvoir.

Le sit-in observé aujourd’hui devant le ministère des Technologies de la communication a été organisé pour protester contre l’utilisation des moyens de l’Etat pour servir le projet politique du président Saïed, par allusion à la consultation nationale numérique sur les réformes politiques et constitutionnelles à mettre en œuvre qui est organisée par ce département ministériel.

I. B.