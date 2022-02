Abir Moussi : «La consultation nationale est un détournement de la volonté du peuple»

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a déclaré aujourd’hui, samedi 12 février 2022, lors d’une manifestation devant le siège du ministère des Technologies de la communication, à Tunis, que «la consultation nationale numérique consacre l’allégeance au califat». C’est, a-t-elle insisté, «le plus grand détournement de la volonté du peuple et des électeurs.»

Dans une déclaration à Shems FM, Mme Moussi a parlé de la découverte d’une opération de fraude sur le site web de ladite consultation nationale, ajoutant qu’elle a été constatée par huissier notaire et qu’une plainte sera déposée par son parti à ce propos. Une demande d’accès à l’information sera aussi déposée auprès de la présidence du gouvernement pour la révélation de l’identité des personnes qui ont préparé les questions posées aux citoyens lirs de la consultation.

Mme Moussi a ajouté que le chef de l’État veut se cacher derrière les résultats de la consultation qu’il va fabriquer par l’intermédiaire du ministère des Technologies de la communication, et user de son pouvoir pour tromper l’opinion publique nationale et internationale sur l’existence d’un soutien populaire à sa personne et d’une volonté populaire de changement de régime au profit de son projet politique.

La présidente du PDL a aussi accusé le président de la république d’oeuvrer pour faire avancer son projet politique personnel sous le couvert de l’article 80 de la Constitution, en affirmant que les autorités régionales et financières utilisent des ressources de l’Etat sur de simples instructions verbales, d’autant que la consultation nationale n’a pas été annoncée par un arrêté présidentiel, tout en avertissant du danger de ces pratiques.

Mme Moussi a, en outre, accusé le ministère des Technologies de la communication de contrôler les réponses et les données internes de la consultation.

I. B.