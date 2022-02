Josep Borrell sur TV5: «On étudie l’arrêt de l’aide financière à la Tunisie» (vidéo)

Intervenant dans l’émission Internationales sur la chaîne française TV 5, Josep Borrell, le vice-président de la Commission européenne, Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré que l’Union européenne pourrait décider d’arrêter l’aide macro-financière à la Tunisie. Jusqu’au «retour à la normalité démocratique». Vidéo.

«On demande vivement le retour à la normalité démocratique. On est certainement très préoccupé par ces événements (notamment la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, Ndlr) et on est en train de décider d’arrêter le déboursement des tranches d’aides macro-financières qui étaient prévues», a déclaré M. Borrell, sans préciser ce qu’il entend par «normalité démocratique». Il s’est cependant empressé d’ajouter : «Ce n’est pas une sanction, mais j’insiste que l’argent qui va directement aux citoyens va continuer à être déboursé, mais pour l’aide macro-financière, qui est importante, on est en train d’en discuter. Il y a des propositions sur la table. Certains membres doivent décider et il y a certaines propositions d’arrêter le déboursement progressif en fonction du développement des événements».

Le haut responsable européen a laissé entendre que la position des pays membres de l’UE concernant ce qui se passe en Tunisie n’est pas unanime et que certains membres sont plus favorables à la suspension de l’aide macroéconomique que d’autres, et il n’est pas difficile de deviner que ce sont les pays du sud-européens, qui seront les plus affectés par une grave crise en Tunisie, notamment l’Italie et la France, qui tentent d’éviter ces «sanctions» à la Tunisie,

