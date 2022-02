Tunisie : Décès de l’artiste Houcine Msadak

Tweet Share Messenger

Le ministère des Affaires culturelles a déploré, ce samedi 12 février, le décès de l’artiste et secrétaire général du syndicat des artistes plasticiens en Tunisie, Houcine Msadak.

Né en 1968 à Ghmorassen, au sud de la Tunisie, Houcine Msadak était l’un des artistes peintres le plus remarquable du monde arabe et ses œuvres artistiques étaient reconnues au niveau international, indique le ministère tout en présentant ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu’à toute à la famille artistique tunisienne.







Houcine Msadak, l’artiste engagé qui avait plus d’une corde à son violon d’Ingres, s’est distingué par plusieurs talents en plus de l’art plastique et de ses œuvres d’inspiration orientaliste, notamment la photographie et la réalisation.

Y. N.