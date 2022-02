Accord entre la Tunisie et l’Italie pour la réexpédition des déchets italiens vers leur pays d’origine

Tweet Share Messenger

Le ministère de l’Environnement a annoncé ce lundi 14 février 2022, qu’un accord de coopération institutionnelle a été signé, vendredi dernier, entre la Tunisie et l’Italie concernant la réexpédition des déchets italiens vers leur pays d’origine.

Dans son communiqué, le ministère précise que cet accord de coopération représente l’achèvement du processus de consultation entre la Tunisie et l’Italie, qui date de 2020, et définit les engagements qui incombent à chacune des parties en matière de rapatriement, en premier lieu, de 213 conteneurs de déchets, actuellement, stockés au port de Sousse, dont la réexpédition s’effectuera à bord du premier navire ARKAS, le 19 février 2022.

La même source ajoute que les concertations se poursuivront, pour la finalisation de la réexpédition des déchets italiens restants situés dans un entrepôt à Mourredine (délégation de Msaken, Sousse) suite à un incendie.

«Il est à noter que ce dossier a été suivi et traité par la Présidence de la République, la Présidence du Gouvernement, l’Ambassade d’Italie en Tunisie, ainsi que les différents ministères et acteurs concernés, notamment le ministère de l’Environnement, le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, le ministère du transport, l’Ambassade de Tunisie à Rome, le Chef du contentieux de l’Etat et la Direction Générale des Douanes», ajoute encore le communiqué du ministère.

Communiqué.