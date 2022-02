Mahdia : Enquête sur une association coranique opérant illégalement et suspectée de liens avec une organisation terroriste

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce lundi 14 février 2022, la découverte à Souassi (gouvernorat de Mahdia), d’une association coranique opérant illégalement, et qui accueille des enfants de plus de 6 ans, en imposant des mesures sur la tenue vestimentaire ainsi que la séparation entre les filles et les garçons. Des violations financières ont également été enregistrées dans cette association suspectée de liens avec le terrorisme.

L’enquête a été menée par la brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale d’El-Jem en collaboration avec une brigade du Département antiterrorisme de Mahdia, ajoute le ministère en précisant que ladite association est une branche d’une autre association qui a obtenu une licence dans le domaine culturel, mais qui a modifié son orientation à caractère religieux, sans régulariser son statut juridique.

L’enquête a révélé que cette association a également deux autres branches qui opèrent illégalement, lit-on encore dans le communiqué du ministère, qui affirme que les investigations ont permis de découvrir des violations financières, notamment via la collecte aléatoire de dons, dont le montant est estimé à 150.000 dinars, selon les reçus découverts au siège de l’association, et dont la distribution a été effectuée en violation de la loi.

Le Parquet près le Tribunal de Première Instance de Mahdia, a autorisé l’ouverture d’une instruction judiciaire pour «soupçons d’appartenance à une organisation terroriste et de collecte de fonds en vue de commettre des crimes terroristes», à l’encontre 4 individus, qui ont été placés en détention, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.