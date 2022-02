Tunisie : Agressé par un infirmier, le médecin Wajih Dhokkar saisit la justice

Le jeune médecin à l’hôpital Charles-Nicolle de Tunis, Wajih Dhokkar, est revenu, ce lundi 14 février 2022, sur son agression par un infirmer, samedi dernier, à l’établissement sanitaire.

Intervenu sur Mosaïque FM, Dhokkar a expliqué qu’il s’apprêtait, ce jour-là, à présenter un rapport à la directrice de l’hôpital à propos de la négligence dont sont victimes les patients de l’établissement, dans le service où il travaille, que ce soit de la part des médecins ou du cadre paramédical. Une négligence qui met, selon lui, parfois, la vie des patients en danger.

Il a souligné qu’après avoir publié des statuts Facebook sur ces mauvaises conditions, les infirmiers qui travaillent dans le même service n’ont pas voulu coopérer avec lui, ce qu’il a contraint à contacter la directrice de l’hôpital en vue de lui présenter son rapport.

D’après le médecin, alors qu’il s’apprêtait à présenter le rapport, dont il a déjà publié les principales idées sur Facebok, samedi dernier vers midi, l’un des infirmiers lui a dit : «Est-ce que tu es normal toi ? C’est comme ça que tu parles du service ? Tu veux que je t’humilie ?», avant de lui adresser un coup de poing au visage, en présence de plusieurs médecins et infirmiers et à quelques mètres du bureau de la cheffe de service.

Wajih Dhokkar a fait savoir qu’il avait porté plainte auprès du procureur de la république contre son agresseur, ajoutant que l’une des médecins ayant vu l’agression a exprimé sa volonté de témoigner et que, suite à cela, elle a été massivement menacée à travers les réseaux sociaux.

Il a, par ailleurs, assuré que d’autres médecins avaient, auparavant, soumis des rapports sur des soupçons de vol, de harcèlement et d’agression, contre le personnel de l’hôpital, regrettant que l’Inspection générale de la santé et la direction de l’hôpital en étaient conscientes et qu’elles n’avaient pas réagi de manière appropriée.

C. B. Y.