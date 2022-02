Tunisie – Covid-19 : Détection de deux cas du sous-variant d’Omicron BA.2

La Tunisie a enregistré deux cas du sous-variant d’Omicron BA.2. C’est ce qu’a annoncé, ce lundi 14 février 2022, Hechmi Louzir, membre du comité national de lutte contre le coronavirus. Mais il ne faut pas s’inquiéter, bien qu’il soit plus contagieux que la souche originelle d’Omicron (30 à 34%), ce varient est moins dangereux.

Hechmi Louzir a, par ailleurs, précisé que ces deux cas sont isolés et qu’ils ne représentent aucune menace à la situation sanitaire du pays.

Quoi que, même si c’est peut-être encore trop tôt pour le dire, ce variant pourra devenir dominant dans les prochaines semaines, comme c’est le cas, actuellement, dans quelques pays, à l’instar du Danemark, du Royaume-Uni, de l’Inde et de l’Afrique du Sud.

Dans une déclaration accordée à l’agence Tap, Louzir a indiqué que le premier cas a été découvert à Tunis, et que le deuxième l’a été à Sfax.

Et d’assurer que la situation sanitaire en Tunisie se dirige vers la stabilité, étant donné que le nombre de contaminations a diminué ces derniers jours pour atteindre une moyenne de 3.000 cas et que le taux d’occupation des hôpitaux varie désormais entre 50 et 60%.

C. B. Y.