Affaire de trafic et de consommation de cocaïne : Non-lieu pour Nour Chiba (Me Ben Salha)

Me Mounir Ben Salha, avocat du chanteur Nour Chiba a annoncé que la justice a prononcé un non-lieu, ce mardi 15 février 2022, pour son client dans l’affaire de trafic, de détention et de consommation de cocaïne.

Rappelons que les suspects dans cette affaire ont été entendus, cet après-midi, par le Tribunal de première instance de l’Ariana, alors que l’avocat avait déjà affirmé le 5 février courant que toutes les charges contre Nour Chiba avaient été abandonnées.

Il devait être entendu pour consommation, or selon Me Ben Salha, «les analyses à ce propos étaient revenues négatives» et la justice a finalement prononcé, ce soir, un non-lieu en sa faveur.

Rappelons que cette affaire a éclaté en décembre dernier, lorsque la police de l’Ariana avait effectué une descente dans une maison dans la zone où les agents ont pu saisir une quantité de drogue, dont de la cocaïne. Le chanteur Nour Chiba ainsi que 4 autres personnes, dont le fils d’un ancien gardien de l’équipe nationale de football, une artiste et un homme d’affaires avaient été arrêtés.

Y. N.