Des Tunisiennes glorifient les traversées des migrants clandestins

Une influenceuse tunisienne de Tik-Tok, Chaima Ben Mahmoude, 21 ans, et son fiancé filment leur migration clandestine vers l’Europe sur un canot pneumatique bondé – puis publient des images où ils parlent de leurs dépenses, voyages en BMW et visites à la Tour Eiffel, à Paris.

Chaima a mis en ligne la vidéo la montrant en train de faire la traversée de la Méditerranée – qui coûte près de 4 000 dinars tunisiens – avec son fiancé dans un bateau bondé de migrants.

La migration clandestine «glamourisée»

Les deux jeunes gens font face à l’indignation en Tunisie pour avoir «glamourisé» le commerce illégal de migrants en partageant des vidéos de leur traversée illégale en bateau et en publiant des images de leurs escapades en Europe, suscitant d’autres vocations similaires.

Dans les images, Chaima sourit à pleines dentes aux côtés de 23 autres migrants tout en dansant sur de la musique rap en pleine mer dans une apparente insouciance, qui donne la chair de poule. Car la Méditerranée centrale est la route migratoire la plus meurtrière au monde, avec plus de 17 000 morts et disparitions enregistrées depuis 2014. Des milliers de réfugiés, surtout africains, sont contraints d’emprunter cette route dangereuse pour échapper à la guerre et à la pauvreté dans leurs pays.

Chaima Ben Mahmoude – qui compte près de 140 000 abonnés sur Tik-Tok – a affirmé qu’elle avait été «forcée» de faire le voyage de 188 km parce qu’elle ne gagnait que 350 dimars par mois grâce à la coiffure en Tunisie.

Un mois plus tôt, une autre Tunisienne, Sabee Saidi, 18 ans, a publié une photo similaire d’elle-même fardée avec du rouge à lèvres rose vif alors qu’elle posait dans un bateau en bois branlant pendant la traversée clandestine qui allait l’amener en Europe.

Chaima, Sabee et les autres

Chaima, Sabee et leurs compagnons de traversée ont tous atterri à Lampedusa, en Italie, puis ont voyagé dans les villes européennes, prenant des selfies à côté de la tour Eiffel et roulant dans des BMW. Leurs photos ont été publiées par les médias d’être retirées.

Les deux femmes ont suscité la controverse avec leurs postes lors de leurs traversées en novembre et décembre – les Tunisiens de retour au pays les reprochant de «normaliser» un voyage qui fait des milliers de morts chaque année.

Mlle Saidi a posté une deuxième vidéo en novembre pour se justifier, en insistant sur le fait qu’elle devait quitter la Tunisie en raison de «conditions sociales difficiles», ajoutant qu’elle n’encourageait pas les autres à suivre son exemple. Mais le «mal» est fait. Combien de jeunes de son âge rêvent déjà de suivre son exemple ?

