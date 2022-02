Sheraton Gate : Olfa Riahi porte plainte contre Rafik Bouchlaka pour falsification

La journaliste d’investigation Olfa Riahi a annoncé, ce mardi 15 février 2022, qu’elle a porté plainte (de nouveau) contre l’ancien ministre des Affaires étrangères nahdhaoui Rafik Bouchlaka, pour avoir falsifié un document laissant croire qu’il a été acquitté par la justice dans l’affaire Sheraton Gate.

«Après près de trois ans de recherche du dossier [de Sheraton Gate] dans les tribunaux […], nous avons enfin pu y accéder, et nous avons pu obtenir un certificat de publication qui prouve que la justice n’a jamais acquitté Rafik Bouchlaka, qu’il est toujours un suspect faisant face à des chefs d’accusation majeurs et importants, et que l’affaire n’a pas encore été tranchée», a-t-elle écrit sur Facebook.

Preuve à l’appui, la journaliste qui était à l’origine de la divulgation de cette affaire, il y a plus de 9 ans, a publié un document selon lequel l’islamiste controversé est toujours poursuivi dans cette affaire.

Rappelons que Bouchlaka est notamment accusé, dans le cadre de cette affaire, d’avoir dépensé de l’argent public à des fins strictement personnelles, profitant de son poste de ministre des Affaires étrangères.

C. B. Y.