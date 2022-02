Tunisie : Les magistrats du tribunal Administratif appelés à une grève le 17 février 2022

L’Union des magistrats administratifs (UMA) et le Conseil sectoriel de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) au Tribunal administratif ont appelé les juges à une grève le 17 février au sein du Tribunal administratif et de ses départements régionaux.

Dans un communiqué conjoint publié ce mardi 15 février 2022, relayé par l’agence Tap, l’UMA et le Conseil sectoriel de l’AMT, qui ont réaffirmé leur attachement au Conseil supérieur de la magistrature «élu et légitime» et le rejet du Conseil provisoire «installé» par le président de la République, ont appelé les magistrats administratifs à porter le brassard rouge «jusqu’à ce que l’autorité judiciaire retrouve son indépendance».

Ils ont également affirmé être prêts à toutes les formes de lutte pour défendre l’indépendance du pouvoir judiciaire, tout en demandant aux magistrats nommés au Conseil provisoire de «refuser leur désignation» et s’engagent à les défendre contre tout abus pouvant les atteindre pour leurs positions».

Y. N.