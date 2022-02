Envoi de jeunes tunisiens dans les zones de conflit : Fatma Mseddi assure qu’elle va dévoiler des documents impliquant Ennahdha

Tweet Share Messenger

L’ancienne députée de Nidaa Tounes, Fatma Mseddi, a assuré, ce mercredi 16 février 2022, qu’elle comparaîtra demain ou après demain devant la justice, et qu’elle présentera des documents impliquant le mouvement islamiste Ennahdha et l’ancien cadre sécuritaire Abdelkarim Laâbidi dans l’envoi de jeunes tunisiens dans les zones de conflit, notamment en Syrie, en 2012 et 2013.

Cette comparution entre dans le cadre d’une affaire qui remonte à 2019, lorsque la justice avait ouvert une enquête après les accusations exprimées en public par Fatma Messedi.

Intervenue aujourd’hui sur Shems FM, cette dernière a affirmé que le parti Ennahdha avait enterré la commission parlementaire chargée d’enquêter dans le dossier de l’envoie de jeunes tunisiens dans les zones de conflit, car il a été, selon ses dires, incapable d’obtenir sa présidence.

Mseddi a, par ailleurs, rappelé que suite au décès de l’ancien président de la république, Béji Caïd Essebsi, le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a, porté plainte contre elle, parce qu’elle a exprimé en public ces accusations à l’encontre de son parti, et qu’elle a été condamné par contumace sans lui donner le droit de se défendre.

C. B. Y.