Le 31e Salon du Meuble de Tunis du 18 au 27 février 2021

Tweet Share Messenger

La 31e édition du Salon du Meuble de Tunis se tiendra exceptionnellement du 18 au 27 février 2021 au Parc des Expositions du Kram.

Au fil des sessions, le Salon du Meuble de Tunis a gagné sa place au calendrier des manifestations relatives au secteur du meuble en Tunisie et il est devenu l’une des principales vitrines des marques tunisiennes du meuble design, innovateur et confortable.

Quelque 150 exposants y participent cette année dont 10% sont nouveaux. Ils présentent les différentes branches d’activités du secteur à savoir les meubles contemporains, les meubles de style et classiques, les meubles artisanaux et les meubles pour enfants.

Durant les 10 jours de l’exposition, plus de 70 000 visiteurs grand public et professionnels auront la chance de découvrir une large palette des tendances du meuble, et ce en déambulant dans des stands attractifs et fonctionnels avec une signalisation sectorielle directionnelle claire facilitant la circulation entre les allées et les halles.

Le salon accorde la priorité à la préservation de la santé et de la sécurité de ses exposants et de ses visiteurs. Pour cela, tout un protocole sanitaire a été mis en place comportant de nombreuses mesures couvrant toutes les composantes de l’exposition et destinées à tous les acteurs.

Site web du salon.

Page fb.