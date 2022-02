Sidi Bouzid : Une fillette de 7 ans torturée par sa belle-mère

Tweet Share Messenger

Le ministère public près le tribunal de première instance de Sidi Bouzid a ordonné la mise en détention d’une femme qui a torturé sa belle-fille, une fillette âgée de 7 ans.

L’affaire a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une photo de l’enfant habitant à Mghila qui porte au visage des traces de brûlures avec une aiguille. Selon l’auteur de la publication, qui n’est autre que le directeur de l’école où la fillette est scolarisée, celle-ci serait maltraitée par sa belle-mère, et aurait également été brûlée à d’autres endroits de son corps et serait également victime de violences morales.

La publication a été massivement partagée sur les réseaux par les internautes qui ont appelé les autorités à intervenir en urgence.

Suite à quoi, la délégation régionale de l’enfance est entrée en ligne et a chargé la brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la garde nationale de mener une enquête, qui a révélé que la fillette subi des maltraitances morales et physiques par sa belle-mère, indique un communiqué du ministère de la Femme de la Famille de l’Enfance et des Personnes âgées.

La même source a fait savoir qu’en vertu du code de la protection de l’enfance et en concertation avec la justice, il a été décidé de confier ce jour la fillette à son père avec engagement de préserver son intégrité physique et morale, sachant que le juge des affaires familiales prendra une décision définitive demain.

Quant à la belle-mère elle a été placé en détention, sur ordre du ministère public.

Y. N.