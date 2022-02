Tunisie : 50% des réfugiés subsahariens seraient victimes de racisme

Si on en croit Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), 50% des réfugiés originaires des pays de l’Afrique subsaharienne en Tunisie ont été victimes de racisme. De quoi confirmer, pour la énième fois, que le phénomène de racisme est très présent dans la société tunisienne.

Intervenu, ce mercredi 16 février 2022, sur les ondes de Mosaïque FM, M. Ben Amor a également fait savoir que le taux de la violence exercée contre les réfugiés et les demandeurs d’asile africains en Tunisie a augmenté.

Il a, par ailleurs, dénoncé le traitement sécuritaire envers les émigrants venant de l’Afrique subsaharienne, soulignant que leur ADN est parfois échantillonné par les policiers.

«Le renouvellement des titres de séjour des étudiants subsahariens est, désormais, une mission presque impossible, même s’ils vivent légalement en Tunisie», a-t-il encore regretté.

Et d’ajouter que les réfugiés et les demandeurs d’asile subsahariens en Tunisie vivent dans des conditions pénibles et qu’ils sont exposés à tous les types de risques et à la discrimination.

C. B. Y.