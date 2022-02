Hajeb Layoun : Un bus transportant des voyageurs caillassé par des inconnus

Tweet Share Messenger

Des inconnus ont caillassé un bus de la Société nationale de transport interurbain (SNTRI), au niveau de la localité de Rhima à Hajeb Layoun au gouvernorat de Kairouan. Le chauffeur a été blessé à l’œil et l’incident a provoqué la panique des voyageurs…

La Sntri a déploré, dans un communiqué publié ce jeudi 17 février 2022, cette énième attaque, en précisant que le bus reliant Souk Lahad à Tunis a été visé par des jets de pierre, causant des dommages et un retard du voyage qui a duré environ une heure.





«La Société nationale des transports interurbains dénonce le sabotage systématique et quasi quotidien, qui met en danger la vie de ses agents et des passagers, et qui subit, de ce fait, lourdes pertes financières», lit-on encore dans le communiqué de la Sntri.

Y. N.