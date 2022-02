Le 7e Carthage Race Marathon reporté au 22 mai 2022

La médaille finisher du marathon.

Suite aux décisions des autorités sanitaires tunisiennes, prises dans la cadre de la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, il n’a pas été possible d’organiser la 7e édition du Carthage Race Marathon dans les meilleures conditions de réussite à la date initialement prévue, c’est-à-dire le 27 février courant.

Comme beaucoup de runners des deux sexes, de tous les âges et de différents pays ont fait part de leur souhait de participer à cet événement sportif, le comité d’organisation, après consultation de l’ensemble des partenaires, a décidé de reporter cette 7e édition au dimanche 22 mai 2022, tout en promettant de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de la courses et son bon déroulement sur tous les plans : sanitaire, sportif et culturel.