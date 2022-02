Bruxelles : A propos de la rencontre entre Saïed et la présidente du Parlement européen

Le président de la République Kaïs Saïed s’est entretenu, ce vendredi 18 février 2022, avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en marge du 6e Sommet Europe-Afrique qui se tient à Bruxelles.

A l’issue de cette rencontre, Roberta Metsola fraîchement élue à la tête du parlement européen, a publié un tweet où elle indique avoir évoqué, avec le président Saïed, «l’importance du retour à une démocratie parlementaire qui fonctionne et à un équilibre institutionnel efficace», tout en affirmant que «La lutte contre la corruption et une justice indépendante sont essentielles pour le développement socio-économique. Pour les populations».

De son côté la présidence de la république a publié un communiqué indiquant que le chef de l’État a d’abord félicité Roberta Metsola pour ses nouvelles fonctions, tout en exprimant sa volonté à ce que cette désignation contribue au développement des divers aspects du partenariat avec l’Union européenne (UE).

Évoquant la situation en Tunisie, Kaïs Saïed a parlé des difficultés auxquelles le pays est confronté et a également passé en revue les mesures exceptionnelles, ainsi que les prochaines grandes échéances nationales qui se tiendront au cours de l’année 2022, tout en réaffirmant son respect de la loi et son attachement aux valeurs de la démocratie, de la liberté et des droits humains

Le communiqué de Carthage a également cité Roberta Metsola, qui a affirmé que «les relations de coopération entre l’UE et la Tunisie représentent une priorité», tout en rappelant l’importance de «la place accordée à la femme et à la jeunesse dans la société tunisienne».

La même source a ajouté que Roberta Metsola a indiqué que le Parlement européen suit la situation en Tunisie, espérant que le pays puisse «surmonter cette conjoncture afin de consolider les acquis qui lui ont été acquis et réaliser ce à quoi aspire le peuple tunisien».

Y. N.