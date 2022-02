Déchets italiens importés illégalement en Tunisie : Retour à l’envoyeur

Tweet Share Messenger

Depuis le port de Sousse, la Tunisie a réexpédié, ce vendredi 18 février 2022, des conteneurs transportant des déchets italiens importés illégalement en 2020.

Comme annoncé par le ministère de l’Environnement suite à l’accord de coopération institutionnelle signé, vendredi dernier, entre la Tunisie et l’Italie, le navire turc Arkas devra acheminer les déchets à leur pays d’origine au port de Salerne.

Deux ans après le scandale et plusieurs rebondissements, la Tunisie se débarrasse enfin des déchets importés depuis l’Italie entre mai et juin 2020, venus de Campanie à Sousse, via un deal entre deux sociétés tunisienne (Soreplast) et italienne (Sviluppo Risorse Ambientali) qui ont falsifié des documents pour que les déchets arrivent incognito à bon port, et ce, avec la complicité de fonctionnaires au sein de l’administration tunisienne.

L’enquête ouverte a permis d’identifier 26 accusés, dont six sont en détention parmi lesquels on compte l’ancien ministre de l’Environnement Mustapha Laroui, alors que le patron de la société tunisienne est en fuite depuis que la douane a découvert l’affaire.

En juillet dernier, le conseil d’Etat italien avait tranché dans l’affaire en faveur de la Tunisie, mais la société italienne avait fait appel, cependant rejeté, en novembre dernier, par la justice judiciaire italienne.

Le 14 février courant, le ministère de l’Environnement a annoncé la signature de l’accord, en précisant que celui-ci représente l’achèvement du processus de consultation entre la Tunisie et l’Italie, qui date de 2020, et définit les engagements qui incombent à chacune des parties en matière de rapatriement, en premier lieu, de 213 conteneurs de déchets dont la réexpédition avait été annoncé pour demain, mais qui a finalement été effectuée, aujourd’hui, via le port de Sousse.

Y. N.