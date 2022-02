La Tunisie participe aux consultations régionales du Mondialcult 2022

La ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a pris part aux consultations régionales de la conférence mondiale de l’Unesco Mondialcult de l’année 2022, prévue d’avoir lieu au mois de septembre prochain au Mexique.

40 ans après sa première conférence mondiale sur les politiques culturelles, l’UNESCO renouvelle son engagement en faveur du dialogue politique mondial dans le domaine de la culture pour favoriser la coopération multilatérale et le dialogue politique, en s’appuyant sur ses conférences historiques sur les politiques culturelles.

La conférence mondiale Mondialcult aura lieu du 28 au 30 septembre 2022 au Mexique (tout comme la première conférence de 1982) et sera l’occasion pour l’UNESCO d’inviter ses États membres et la communauté internationale à engager une nouvelle réflexion sur les politiques culturelles pour relever les défis mondiaux et définir les priorités immédiates et futures, afin de construire un secteur culturel plus solide et plus résilient, ancré dans les perspectives de développement durable.

C’est dans ce cadre qu’ont eu lieu les consultations régionales de la région arabe les 16 et 17 février courant dont a fait partie la Tunisie, représentée par la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi lors d’une visioconférence ayant réuni plusieurs ministres et représentants d’institutions culturelles arabes et durant laquelle plusieurs thématiques ont été abordées comme les nouveaux défis à l’ère du numérique, la protection du patrimoine culturel ou encore le renforcement du secteur culturel en tant que vecteur de développement durable.

F.B