Dans les relations la BM avec la Tunisie, Ferid Belhaj préfère voir la partie pleine du verre

La Banque mondiale (BM) est prête à accompagner la Tunisie dans l’exécution de son programme de réformes et à poursuivre la mise en œuvre des projets de coopération en cours, a déclaré le vice-président de la BM pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), Ferid Belhaj. Il s’exprimait lors d’une rencontre, vendredi 18 février 2022, avec le ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia.

Ces projets en cours comprennent le programme de protection sociale et le programme de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), précise le ministère des Finances.

La ministre Nemsia a fait la lumière sur l’accord en négociation entre le gouvernement tunisien et le Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau prêt, notant qu’une équipe de travail du FMI s’entretient, depuis le 14 février, à distance, avec les responsables tunisiens, sur le programme de réforme à mettre en œuvre et qui concerne notamment la masse salariale de la fonction publique, la caisse de compensation et les entreprises publiques en difficulté.

«L’Etat tunisien respecte, malgré les difficultés, ses engagements auprès des bailleurs de fonds internationaux, et remplit son rôle social et économique au niveau national», a ajouté la ministre Nemsia. Ce qui n’est pas entièrement vrai puisque le FMI reproche justement au gouvernement tunisien de ne pas avoir respecté ses engagements pris lors de l’accord conclu en 2016 concernant ces mêmes sujets, faisant valoir de fortes résistances sur le plan social, notamment de la part de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

En fait, la Tunisie a, jusque-là, remboursé ses dettes, ce qui n’est déjà pas mal, mais elle n’avance pas vraiment sur le front des réformes structurelles. D’où d’ailleurs les difficultés qu’éprouve l’économie nationale à se relancer.

Sur un autre plan, Mme Nemsia a salué les efforts déployés par la BM pour accompagner le développement économique et social de la Tunisie, indiquant que notre pays compte sur le soutien de ses partenaires économiques durant cette période difficile.

Il faut dire que le très fort engagement personnel de Ferid Belhaj aux côtés de la Tunisie, son pays, n’est pas étranger à cette bienveillante indulgence de la BM à l’égard de notre pays. Hier soir, dans un entretien avec Attessia, le haut responsable de la BM a dit qu’il préfère toujours voir la partie pleine du verre, tout en faisant part de certaines inquiétudes, notamment en ce qui concerne le secteur privé souvent handicapé par une fastidieuse bureaucratie dont l’efficacité laisse à désirer.

I. B.