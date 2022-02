Le gouvernorat de Kasserine annonce l’annulation de la battue aux loups

Annoncée par l’Association régionale de la chasse et des chasseurs de Kasserine la battue aux loups, qui a suscité la polémique et qui a été fortement dénoncée par de nombreuses associations, n’aura finalement pas lieu, annonce le gouvernorat, ce samedi 19 février 2022.

Vivement critiquée par les amis de la nature, notamment l’Association tunisienne de la vie sauvage (ATVS) ou encore le président de l’Association Tunisie Écologie (ATE) Abdelmajid Dabbar, la battue aux loups qui devaient être organisée en collaboration avec avec la Direction générale des forêts, relevant du ministère de l’Agriculture aurait été une grave atteinte au patrimoine naturel de la Tunisie représentant également une menace pour l’écosystème

Alerté, le gouverneur de Kasserine avait promis d’enquêter à ce propos, et finalement la décision est tombée cet après-midi : la battue n’aura pas lieu, au grand soulagement des défenseurs de la nature.

Dans son communiqué, le gouvernorat annonce également le lancement d’une étude afin de trouver les moyens de protéger les bétails et l’agriculture dans cette zone.

Rappelons que les organisateur de cette battue, affirment qu’un nombre important d’éleveurs et d’habitants des zones montagneuses se sont plaints des attaques de loups ciblant leur bétail…

Or, d’autres mesures peuvent être prises et l’ATVS a, par ailleurs, affirmé sa disposition à mettre à disposition des autorités, son expertise et ses connaissances en biodiversité pour trouver des alternatives à ces pratiques et contribuer à la cohabitation homme-nature en Tunisie.

Y. N.