Tunisie : L’appel à l’Amour, au partage et au bonheur du Rotaract Club ESSEC Tunis (Photos)

Tweet Share Messenger

De belles images nous viennent de la Marsa, où le Rotaract Club ESSEC Tunis, célèbre l’amour depuis le 14 janvier dernier; une action tel un appel à l’amour au partage et au bonheur qui se poursuit demain, au même endroit et qui sera également organisée dans d’autres villes de la Tunisie.

Facteur majeur dans les relations sociales, l’amour de soi, l’amour filial ou l’amour de l’autre en général occupe une place centrale dans la vie, et le Rotaract Club ESSEC Tunis tient à valoriser ce noble sentiment pour répandre la joie et l’espoir, en commentant : «« Seul l’amour peut garder quelqu’un vivant » -Oscar Wilde- Quoi de mieux que l’amour pour nous garder en vie, heureux et épanoui. EROS, AGAPÊ ou PHILIA, chaque sentiment que l’on éprouve pour nos bien-aimés est un sentiment noble que nous ne pourrions ignorer guère.❤️»,

Ainsi à l’occasion de la St Valentin, l’Ong a organisé un évènement symbolique, haut en couleurs et en émotions offrant un décor dans un jardin public de la Marsa où les amoureux, les amis, parents et enfants ont pu prendre des photos, ou encore découvrir des messages d’affection : «Des enveloppes ont été placées dans les arbres que les gens pouvaient découvrir. Ils contenaient des message positifs, tendres et valorisants, des messages d’Amour sous toutes ses formes», précise Mehdi Abassi président du Rotaract Club ESSEC Tunis, dans une déclaration à Kapitalis.









Il a affirmé que cette action placée sous le slogan du Rotaract : « We rise by lifting others », vise aussi à donner de l’espoir et inviter au partage, en ajoutant que l’Ong, dont les membres sont âgés de 18 à 28 ans, compte désormais organiser cet évènement chaque mois, durant une semaine dans différentes villes du pays.









On notera que depuis sa création en 2015, le Rotaract Club ESSEC Tunis qui regroupe des étudiants multiplie les actions sociales, notamment pour la rentrée scolaire en faveur des élèves, des caravanes de santé, l’hiver au chaud, ou encore le couffin du ramadan, sachant que pour cette année, l’Ong compte venir en aide à 350 familles en collectant des dons, précise encore Mehdi Abassi.

Y. N.